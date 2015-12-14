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مفتي لبنان يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع التأسيسي لدور الفتوى

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مفتي لبنان يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع التأسيسي لدور الفتوى مفتي لبنان يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع التأسيسي لدور الفتوى

الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان

 

وصل الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع التأسيسي لدور وهيئات الفتوى على مستوى العالم، التي تستضيفه دار الافتاء المصرية، غدًا الثلاثاء.

يعقد غدًا أول اجتماع تأسيسي لدور وهيئات الفتوى على مستوى العالم بحضور أكثر من 35 من كبار رجال الفتوى في العالم، برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بهدف التنسيق والتشاور بينهم من أجل التصدي لفوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة التي انتشرت مؤخرًا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقدته دار الإفتاء المصرية في شهر أغسطس الماضي برعاية الرئيس عبدالفتاح .

 

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