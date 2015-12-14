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محافظ سوهاج: ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعه فى السوق السوداء

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محافظ سوهاج: ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعه فى السوق السوداء محافظ سوهاج: ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعه فى السوق السوداء
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن مديرية بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بحملات مكبرة أسفرت عن ضبط كمية من المواد البترولية قدرها 2.5 طن بنزين 80 سولار مجمعة بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتحرر المحضران الأول جنح دار السلام ضد مجهول لهروبه بمجرد رؤية الحملة الرقابية، والثانى جنح مركز طما، ضد "إبراهيم .أ.ر" وتم العرض على النيابة للتصرف.

وتم ضبط كمية من عبوات البويات بإجمالى نصف طن بويات ودهانات للحوائط مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار عدد 2 محل حدايد وبويات، وتحرر المحضران للمدير "بخيت .ج .ع" و"أشرف .م .ع"، كما تم تحرير عدد 45 محضرا متنوعا لأسواق ومخابز ومحلات جزارة، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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مصر 365

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