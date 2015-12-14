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محافظ الاسماعيلية يؤكد على سرعة إنشاء مطبات صناعية بمداخل قرية أبو خليفة

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محافظ الاسماعيلية يؤكد على سرعة إنشاء مطبات صناعية بمداخل قرية أبو خليفة محافظ الاسماعيلية يؤكد على سرعة إنشاء مطبات صناعية بمداخل قرية أبو خليفة
شدد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على سرعة إنشاء مطبات صناعية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية بمداخل ومخارج قرية "أبو خليفة"، بمركز ومدينة القنطرة غرب على الطريق السريع القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لتأمين حركة عبور المشاه على جانبى الطريق، ووقف نزيف الأسفلت والحد من الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

وكان محافظ الإسماعيلية فى طريقه عائدا من زيارة ميدانية بالقنطرة غرب، وفوجئ بوقوع حادث بالمنطقة والذى راح ضحيته أحد المواطنين أثناء عبوره للطريق.

والتقى المحافظ فى موقع الحادث، باللواء عصام عبد الوهاب مساعد مدير أمن الإسماعيلية، لقطاع الشمال والعميد محمد سلطان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب وشكرى محمد عيسى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة وعدد من القيادات الأمنية ورجال شرطة مباحث الطرق.

اليوم السابع -12 -2015

وأعطى المحافظ تعليمات إلى رئيس قرية أبو خليفة بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة المرور والجهات المعنية، لإنشاء مطبات صناعية بشكل فورى لتهدئة السرعة بالمنطقة والحد من الحوادث.

وحرص المحافظ خلال توقفه بالمنطقة على تقديم واجب العزاء، لأسرة المرحوم عبد الحميد أبو عامر الذى توفى بالموقع نتيجة حادث سيارة أثناء عبوره للطريق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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