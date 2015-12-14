الاستعداد لنقل أسر مساكن الهضبة الصينية إلى "الإيجى كاب" بالإسكندرية

شن حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى اليوم حملة لإزالة الإشغالات من عدة شوارع وميادين بداية بشارع البيطاش الرئيسى وطريق إسكندرية مطروح وشارع الهانوفيل والحديد والصلب وأبو يوسف وأكتوبر.

وقد تمكنت الحملة من إزالة 46 حالة إشغال من البيطاش وحتى أكتوبر والتحفظ على 80 شيكارة أسمنت من عقارات مخالفة من داخل مدينة أكتوبر وكذلك عربة نقل مواد بناء.

كما تم التحفظ على خلاطة صب خرسانة تعمل بعقار مخالف لتجاوزه قيود الارتفاع المرخص بها بشارع عبد الحميد رضوان متفرع من شارع الحديد والصلب أبو يوسف بحرى ووقف أعمال البناء.

هذا وقد قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بإصلاح خط مياه 1000م والتى استمر طوال اليوم فى وجود قيادات مرفقى مياه العجمى والقبارى.

كما تم تسليك سدد الصرف الصحى بدوران اللوجيستى نتيجة غزارة المياه بسبب كسر خط المياه، وتم تصريف المياه عن طريق المطابق والشنايش وانتظمت حركة المرور، وقد تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير مطابق الصرف الصحى بداية من شارع الزهور وحتى شارع زمزم.

وقام رئيس الحى بالمرور الميدانى فى نطاق الحى لمتابعة الوضع بعد سقوط الأمطار ومتابعة العمال وكيفية التعامل مع تراكمات الأمطار، والتأكد من انسيابية حركة المرور فى الشوارع الرئيسية بالحى، وإصلاح ماسورة مياه شرب أمام بلوك 24 بمساكن الكيلو 21.

وقام الحى بحملة لتطهير ورش المبيدات المصرح بها من قبل وزارة الصحة على كل من: مدرسة جعفر بن أبى طالب الإعدادية بنين، ومدرسة الصناعات الصغيرة للتربية الفكرية والقيام بأعمال الصيانة اليومية للحدائق فى نطاق الحى من أمثال مشتل وحديقة المكس، حديقة إسكندرية للبترول حديقة الشرطة العسكرية، حديقة ميدان الشركات، حديقة آخر شارع القاعدة.

وفيما يخص توعية أهالى وسكان منطقة الهضبة الصينية بضرورة الانتقال للسكن بمساكن الإيجى كاب بقطاع الهانوفيل بحرى نظرا للخطورة الداهمة الواقعة عليهم من السكن على حافة الهضبة الصينية بالهانوفيل.

فقد حضر مندوبان من إدارة التنمية بالمحافظة ووحدة تطوير العشوائيات للالتقاء بقاطنى منطقة الهضبة الصينية وتوعيتهم، كما قام رئيس الحى بمناقشة اللجنة والاتفاق على النقاط الرئيسية التى سيتم بها مخاطبة المواطنين وحصول اللجنة على استطلاع رأى ساكنى الهضبة بهذا الشأن، وقد انتقل على الطبيعة مع اللجنة قيادات حى العجمى وعلى رأسهم المهندس مدير إدارة المتابعة الميدانية.

من جهة أخرى، عقد اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى اجتماعا مع معاونى رئيس الحى ومديرى الإدارات الميدانية بالحى، وذلك لمناقشة وحل مشاكل البناء المخالف ومنظومة النظافة ومشاكل الصرف الصحى وخطة الحى ومدى استعداده لمواجهة نوات الأمطار، كما تمت مناقشة العديد من مشاكل مواطنى حى العجمى لسرعة حلها.



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