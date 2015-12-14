إعلام قنا ينظم لقاء جماهيريا للعاملين بالقطاع الحكومى مع النائب محمود الضبع

نظم مركز إعلام قنا، جلسة نقاشية، مع النائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، ضمن سلسلة ندوات ينظمها مركز الإعلام بعنوان "اعرف نائبك"، لعرض تجربته الانتخابية والتعرف على مطالب ومشاكل المواطنين.

أدار الجلسة يوسف رجب " مسئول الرأى العام"، بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، وأحمد عبدالحميد مدير مركز النيل للإعلام، ومشاركة عدد كبير من العاملين بالمؤسسات الحكومية والخدمية بقنا.

تحدث الضبع فى بداية الجلسة، عن تجربته الانتخابية التى بدأها من عام 2008 فى مجلس محلى محافظة قنا، مروراً بتواجده فى الشارع مع المواطنين بشكل دائم ، وخوضه انتخابات 2012، وانتهاء بانتخابات 2015 التى استطاع خلالها أن يقتنص المقعد البرلمانى مستقلاً عن أى أحزاب وعدم التحيز لأى قبيلة، أو دعم مادى، مثل معظم المرشحين الذين اعتمدوا بشكل كبير على رأس المال السياسى، مؤكداً أنه راهن على خروج مدينة وبندر قنا ليحسم نتيجة الانتخابات وهو ما حدث بالفعل، بعد أن كانت قرى قنا هى كلمة السر فى الانتخابات.

كما أكد الضبع، على أن انتخابات 2015 كانت نزيهة وجاءت نتيجتها مرضية للجميع خاصة فى قنا، لأنها كانت بلا مشاحنات أو صدامات و ممثلة لكل أبناء و أطياف قنا.

وأشار الضبع، إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد بدء العمل فى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتحويلها إلى مستشفى للأورام، بعد صدور قرار بتحويلها لمستشفى أورام، وأن القوات المسلحة سوف تبدأ فى تركيب الأجهزة الخاصة بها.

كما أكد الضبع، على أن أزمة حافز الـ 200 % ومكافأة الامتحانات التى يعانى منها المعلمون بقنا، سوف تنتهى خلال فترة قريبة بعدما تم الاتفاق مع المحافظ على عقد اجتماع مع وكيل وزارة المالية ومدير الشئون المالية بالتربية والتعليم ومدير الشئون القانونية بالمحافظة والتربية والتعليم ، أما قانون الخدمة المدنية الجديدة فهو يشغل اهتمام كافة النواب وسوف يتم طرحه مع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب.

وأضاف الضبع، أنه تم الاتفاق على تحويل خطوط عدد من السيارات لمنطقة الحصواية لسد العجز فى عدد السيارات التى تتجه لهذه المنطقة، وخط سرفيس لمنطقة حوض عشرة، بالإضافة للاتفاق مع المحافظ على فتح باب التقديم لـ 50 سيارة سرفيس مع بداية 2016.

وطالب الضبع، كافة المواطنين بأن يكونوا إيجابيين وأن يتحملوا دورهم فى المجتمع، مثلما يطالبون الدولة بتحمل مسئوليتها تجاههم، لافتاً إلى أن مصر تعانى من أزمة ضمير فى الجهاز الإدارى من بعد 25 يناير.

ومن جانبها أكدت خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، أن هذه الجلسة تأتى فى إطار سلسلة من الجلسات الحوارية التى سوف يعقدها المركز لنواب قنا، بهدف التواصل مع المواطنين بشكل دائم، وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به المركز لتوعية وخدمة أبناء قنا فى شتى المجالات.

فى نهاية اللقاء، عرض المشاركون الكثير من المشاكل والمطالب العامة والخاصة، على النائب محمود عبدالسلام الضبع، لرفعها إلى المسئولين والعمل على حلها.