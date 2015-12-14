لتجنب زيادة الوزن فى الشتاء.. امشى واديها ترمس وحمص الشام

الشتاء وأكل الشتاء، والدافاية والبطانية واللحاف والكنبة وحمص الشام والسحلب والحلويات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، كل هذه الأكلات والأدوات من أهم علامات الشتاء وعادات وأطعمة المصريين فيه، ولذا يعانى الكثيرون من زيادة الوزن بشكل مفرط نتيجة للإسراف فى تناول الأطعمة للحصول على التدفئة المطلوبة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أنه خلال فصل الشتاء يزداد الوزن بشكل كبير، وذلك يرجع إلى الإسراف فى تناول الأطعمة الغذائية مرتفعة السعرات الحرارية، والغنية بالدهون والحلويات.

وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أنه فى حالة الرغبة فى التخلص من الوزن الزائد عليك اتباع الحميات الغذائية أثناء فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى زيادة معدل حرق الدهون أثناء هذا الفصل من السنة بسبب برودة الطقس.

وتضيف استشارى السمنة والنحافة، أنه خلال فصل الشتاء يعشق المصريون الجلوس أمام التليفزيون وعلى "الكنبة" تحت "البطانية" وبجوارهم كل الأطعمة التى تتسبب فى زيادة الوزن، ومن ضمن تلك الأطعمة الحلويات وأيضا ذات الدهون المرتفعة كالبيتزا والمكسرات.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة لتجنب زيادة الوزن أثناء فصل الشتاء، وذلك عن طريق اتباع بعض الحيل، ومنها:

1- تناول الترمس بكثرة كنوع من أنواع "السناكس" بين الوجبات وبدلا من المكسرات واللب، ومن المعروف أن الترمس لا يتسبب فى زيادة الوزن بل يخلصك منها.

>2- ابتعد عن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية واستبدلها بالأطعمة الخفيفة.

>3- الإكثار من تناول الخضراوات مع الأطعمة لأنها تأخذ حيزا كبيرا فى المعدة.

>4- يمكنك تناول حمص الشام ولكن دون وضع معجون الطماطم عليه.

>5- عليك التحرك وعدم الجلوس لفترات طويلة، أى ممارسة الرياضة أو المشى.