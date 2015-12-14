وفاة صياد لتعرض لهبوط حاد أثناء نقله من محبسه لمستشفى بكفر الشيخ

توفى ق إ، 63 سنة، صياد، مسجون محكوم عليه في القضية رقم 4383 لسنة 2013 أسبوع حبس، في قضية ضرب، أثناء نقله من سجن مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ لمستشفى سيدى سالم المركزي لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بتلقيه استغاثة من داخل إحدى غرف الحجز، فهرعت القوة المؤمنة للسجن وتم فتح باب الحجز وتبين أن ق إ في حالة إعياء شديدة، تم نقله إلى مستشفى سيدى سالم المركزى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بالمستشفى، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة إصابته بمضاعفات مرض السكر ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 14656 لسنة 2015 إداري مركز سيدي سالم.