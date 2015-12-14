خالد صلاح يعرض فيديو لمعلم موسيقى مبدع ويؤكد:الرقى والتحضر يغيظان حزب النور

عَرَضَ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" فيديو يُظْهِر مُعلّم موسيقى يعزف مقاطع للطلاب داخل الفصل خلال الحصة، لتحويلها إلى حصة مبهجة بدلاً من عدم الاستفادة منها كما يحدث فى الكثير من المدارس.

ويظهر فى الفيديو تجاوب الطلاب مع "القوى الناعمة" للمدرس داخل الفصل، وردد جميع الطلاب ما يقوم به المعلِّم خلال عزفه الموسيقى.

وأشاد خالد صلاح، بأسلوب المعلِّم داخل الفصل، مؤكّدًا أن ذلك يغيظ حزب النور الذى يعادى الفن والموسيقى والرقى وكل شيء به تحضر، مثلما يغيظ إرهابيى كتائب بيت المقدس وجماعة الإخوان الإرهابية، موجّهًا الشُكْر للمدرس الذى انتهج هذا الأسلوب داخل الفصل، لاسيما أن تقدم مصر وتحضرها ورقيها يكمن فى هذه "القوة الناعمة"

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أن قيادات حزب النور متخصصين فى الفيديوهات الفاضحة فقط، ولا يعلقون على ذلك الأمر، قائلاً: "عناتيل حزب النور يحرّمون علينا الموسيقى فى العلن، ثم يختالون هم بفضائحهم المصورة بالفيديو فى السر"

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