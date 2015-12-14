أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح يعرض فيديو لمعلم موسيقى مبدع ويؤكد:الرقى والتحضر يغيظان حزب النور

Google+ Print
خالد صلاح يعرض فيديو لمعلم موسيقى مبدع ويؤكد:الرقى والتحضر يغيظان حزب النور خالد صلاح يعرض فيديو لمعلم موسيقى مبدع ويؤكد:الرقى والتحضر يغيظان حزب النور
عَرَضَ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" يُظْهِر مُعلّم موسيقى يعزف مقاطع للطلاب داخل الفصل خلال الحصة، لتحويلها إلى حصة مبهجة بدلاً من عدم الاستفادة منها كما يحدث فى الكثير من المدارس.

ويظهر فى الفيديو تجاوب الطلاب مع "القوى الناعمة" للمدرس داخل الفصل، وردد جميع الطلاب ما يقوم به المعلِّم خلال عزفه الموسيقى.

وأشاد خالد صلاح، بأسلوب المعلِّم داخل الفصل، مؤكّدًا أن ذلك يغيظ حزب النور الذى يعادى الفن والموسيقى والرقى وكل شيء به تحضر، مثلما يغيظ إرهابيى كتائب بيت المقدس وجماعة الإخوان الإرهابية، موجّهًا الشُكْر للمدرس الذى انتهج هذا الأسلوب داخل الفصل، لاسيما أن تقدم وتحضرها ورقيها يكمن فى هذه "القوة الناعمة"

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أن قيادات حزب النور متخصصين فى الفيديوهات الفاضحة فقط، ولا يعلقون على ذلك الأمر، قائلاً: "عناتيل حزب النور يحرّمون علينا الموسيقى فى العلن، ثم يختالون هم بفضائحهم المصورة فى السر"


>خالد صلاح:يجب سؤال أجهزة المخابرات المحرضة ضد مصر فى سقوط الطائرة الروسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية