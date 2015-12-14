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"حصر أموال الإخوان": تعويض "الداخلية" بـ250 مليون جنيه فور تسلم الحكم

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"حصر أموال الإخوان": تعويض "الداخلية" بـ250 مليون جنيه فور تسلم الحكم "حصر أموال الإخوان": تعويض "الداخلية" بـ250 مليون جنيه فور تسلم الحكم
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، إنه فور تسلم اللجنة الحكم الذى صدر لصالح وزارة الداخلية بتعويضها بــ250 مليون جنيه عن الأضرار التى طالت المقار الأمنية من عمليات تخريب وحرق سنقوم ببحثه، وتابع: "وفى حال توافر كافة المستندات المطلوبة سيتم التنفيذ ونعوض وزارة الداخلية لما أصابها من أضرار".

وأضاف "خميس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن المستندات المطلوبة هى أصل الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية وشهادة بأن الحكم أصبح باتّا ونهائيا، بالإضافة إلى توكيل بالتنفيذ لممثل وزارة الداخلية.

ولفت المستشار عزت خميس، إلى أن اللجنة صرفت تعويضات قبل ذلك منها تعويض المحامى الذى تعرض للتعذيب على يد قيادات الجماعة الإرهابية بميدان التحرير بــ100 ألف جنيه.

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