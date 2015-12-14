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دراسة:الموبايل يؤثر على شكل الجسم والحالة المزاجية ويسبب انحناء ظهر الشباب

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دراسة:الموبايل يؤثر على شكل الجسم والحالة المزاجية ويسبب انحناء ظهر الشباب دراسة:الموبايل يؤثر على شكل الجسم والحالة المزاجية ويسبب انحناء ظهر الشباب
استخدام الهاتف لفترات طويلة ليس فقط وسيلة لتبادل الكلام أو التواصل، لكنه أيضًا قد يتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض ويكون سببًا فى الإصابة بالحالة المزاجية السيئة والاكتئاب.

ووفقًا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى، هناك الكثير من الأسباب التى تجعل الكثير من الأشخاص يستخدمون الهواتف الذكية لفترات طويلة ما يكون له تأثير سلبى على صحة الانسان ومنها التواء وألم الرقبة، لأن ثنى الرقبة إلى الأمام 60 درجة عند استخدام الهاتف قد ينتج عنه ضغط شديد على العنق ما يؤدى إلى الشعور بالألم الشديد وسوء الحالة المزاجية.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الهواتف الذكية جعل المراهقين يصابون بانحناء الظهر إلى الأمام مثل كبار السن، مشيرًا إلى أن استخدامه لفترات طويلة له تأثيرات ضارة على الحالة المزاجية والنفسية والإصابة بالاكتئاب، وأظهرت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعتمد ذلك على الوضعية التى يتبعها الشخص عند استخدامه للهاتف.

ولخص الباحثون النتائج فى أن الجلوس فى وضع مستقيم قد يكون إستراتيجية سلوكية بسيطة للمساعدة فى بناء القدرة على التكيف مع الإجهاد والتراخى عند استخدام الهاتف، وأن قضاء الكثيرين فترات طويلة فى استخدام الهاتف المحمول بغرض العمل، قد يساعد على سوء الحالة المزاجية وتأثر الرقبة نتيجة لوضع الجلوس.

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مصر 365