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بالصور.. بدء اجتماع باريس حول سوريا برئاسة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس

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بالصور.. بدء اجتماع باريس حول سوريا برئاسة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس بالصور.. بدء اجتماع باريس حول سوريا برئاسة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس

> بدأ مساء اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية "باريس" الاجتماع الوزارى التنسيقى حول سوريا برئاسة وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، وبمشاركة عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بجهود التوصل إلى حل للازمة السورية.
>اليوم السابع -12 -2015

ويحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والأردن وإيطاليا وألمانيا وقطر وتركيا.
>اليوم السابع -12 -2015

وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قد صرح فى وقت سابق بأن المشاركين سيتناولون نتائج اجتماع الرياض التأسيسى لتوحيد المعارضة السياسية والمدنية والعسكرية فى سوريا، فضلا عن تقييم جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف نادال أن الاجتماع سيبحث أيضا الحاجة الطارئة إلى احترام القانون الإنسانى الدولى واتخاذ الإجراءات الضرورية لبدء مفاوضات سياسية وإعلان وقف إطلاق النار.

كما ذكر الدبلوماسى الفرنسى موقف بلاده الداعى إلى بدء انتقال سياسى ذات مصداقية يتضمن رحيل بشار الأسد وإقامة سوريا موحدة وحرة وديمقراطية وتحترم حقوق كل مواطنيها باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء النزاع فى البلاد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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