إصابة فلسطينى بجروح وحدوث حالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال برام الله

>اصيب شاب فلسطينى، خلال مواجهات بين الاحتلال وشبان فى مدينة نعلين غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

يأتى ذلك فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية اللبن الغربى غرب مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه منازل المواطنين، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق كافة مداخل القرية ومنع المركبات من الدخول أو الخروج منها بحجة إلقاء حجارة على مركبات المستوطنين المارة عبر شارع القرية الرئيسي.

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