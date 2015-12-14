الاعتداء على مبنى معد لإستقبال اللاجئين فى ألمانيا

>تعرض أحد النزل المعدة لاستقبال طالبى اللجوء بمدينة بيرنا بولاية سكسونيا شرق ألمانيا لهجوم بعبوة حارقة وذلك قبل وقت قصير من وصول أول اللاجئين إليه.

وقال حراس المبنى إن مجهولين ألقوا عبوة مولوتوف على واجهة المبنى الذى كان فى السابق تابعا لبلدية المدينة، واستطاع الحراس السيطرة بسرعة على ألسنة النيران التى لم تتسبب فى أية إصابات.

ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر المادية للهجوم، وتعتقد الشرطة أن الدافع وراء الهجوم هو العداء للأجانب، وكان من المقرر أن يفتح المبنى أبوابه اليوم الاثنين لاستقبال أول اللاجئين.

وكان مجهولون قد ألقوا فى ليلتين منفصلتين الأسبوع الماضى موادا حارقة على المبنى نفسه، كما ألصق مجهولون ورقة على سياج المبنى مكتوبة عليها بالإنجليزية "اللاجئون غير مرحب بهم".

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