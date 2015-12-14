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حملة "طلعت ريحتكم" تدعو لسلسلة وقفات للمطالبة بحل أزمات لبنان

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حملة "طلعت ريحتكم" تدعو لسلسلة وقفات للمطالبة بحل أزمات لبنان حملة "طلعت ريحتكم" تدعو لسلسلة وقفات للمطالبة بحل أزمات لبنان

>دعت حملة "طلعت ريحتكم" إحدى مجموعات الحراك المدنى فى لبنان إلى وقفات رمزية خلال الأيام القادمة للمطالبة بحل أزمة النفايات وانتخاب رئيس للبلاد، وإجراء الانتخابات على أساس قانون يقوم على النسبية.

وحثت الحملة، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الاثنين، اللبنانيين على المشاركة فى وقفة رمزية بعد غد الأربعاء أمام وزارة العدل، والخميس أمام وزارتى الاتصالات والمالية، والسبت فى ساحة رياض الصلح أمام مقر ، وأكدت أن أولولياتها الآن المطالبة بحل أزمة النفايات، ودعوة الحكومة إلى عقد جلسة لإقرار قانون الانتخاب على قاعدة النسبية.

وأدانت الحملة ما وصفته بـ"تلكؤ مجلس النواب اللبناني"، مشددة على ضرورة انتخاب رئيس فى أسرع وقت ممكن، مطالبة باحترام الدستور وفصل الدين عن الدولة وتأمين أبسط حقوق المواطنين.
>وقالت الحملة، فى ختام مؤتمرها، "إن من يعتقد أن تحركاتنا لم تصل إلى نتيجة وعرقلة ملف النفايات فهو مخطئ، وما يجمعنا فى الحراك أكبر مما يفرقنا".
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مصر 365

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