شعار الهلال أمام هجر.. السر في القادمين من الخلف

نال هجر هزيمة قاسية، بعد تقدمه في البداية أمام الهلال، ليرد الزعيم بخمسة أهداف كاملة، ويعزز موقعه في المنافسة الفعلية على بطولة دوري جميل لهذا الموسم، وسط مطاردة حقيقية من جانب قطبي الكرة في جدة، الأهلي والاتحاد.

القادمون من الخلف

المثير للدهشة في مباراة الهلال وهجر، أن معظم أهداف المباراة جاءت عن طريق خط الدفاع، فالثلاثي محمد جحفلي، عبد الله الزوري، فيصل درويش، كانت لهم بصمة قوية طوال أحداث المواجهة، فقط الفرج وآيلتون هما من سجلا من لاعبي الهجوم.

وبالتالي فإن دونيس يعتمد بشكل شبه كلي على أسماء الخط الخلفي، من خلال حماية مرمى فريقه، والصعود إلى الهجوم وقت الحاجة، لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

ثلاثية الدفاع

يستخدم المدرب دونيس لاعبه سعود كريري بشكل ذكي، يلعب القائد في مركزين، لاعب ارتكاز دفاعي ومدافع ثالث، بين قلبي الدفاع جحفلي وديجاو.

لذلك يحصل ثنائي الأظهرة فيصل درويش وعبد الله الزوري على أريحية كبيرة، بسبب التغطية القوية خلفهم من ثلاثة مدافعين، فيزيد عملهم الهجومي في نصف ملعب المنافس.

تحركات الهجوم

يمتاز الهلال بتواجد أكثر من لاعب مميز في تشكيلته، وبالأخص الثنائي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج، من خلال قيامهما بدور صناع اللعب خلف المهاجم آيلتون.

ينشغل دفاع هجر بتحركات هجوم الهلال في العمق بالأخص، مما يجعل الفراغ أكبر على الأطراف، لذلك ينطلق الزوري ودرويش بحرية، ويزيد جحفلي عند الحاجة، في انتصار عريض لفريقهم على هجر.