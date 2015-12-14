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أوباما يتحدث لـ في الجول عن أهداف +90 ' الطعم الأحلى ' .. العودة للزمالك

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أوباما يتحدث لـ في الجول عن أهداف +90 ' الطعم الأحلى ' .. العودة للزمالك أوباما يتحدث لـ في الجول عن أهداف +90 ' الطعم الأحلى ' .. العودة للزمالك

أبدى يوسف أوباما مهاجم الاتحاد السكندري سعادة غامرة بتسجيله هدف فوز فريقه على حساب طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري المصري في الوقت القاتل.

وسجل أوباما هدفا جميلا حصد به النقاط الثلاثة للاتحاد.. وبات سببا في تسع نقاط من 13 نقطة حصدها زعيم الثغر في موسم 2015-2016.

وقال أوباما لـFilGoal.com يوم الأثنين: "سعيد بأدائي مع الاتحاد وسعيد أكثر لإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة. شعوري لا يوصف بعد الهدف وأشعر أنني صنعت شيء للجمهور الذي يساندنا دائما".

وأضاف "أجتهد لإعادة الاتحاد إلى مكانه الطبيعي وهدفنا الوصول للمربع الذهبي هذا الموسم".

تقرير في الجول – أوباما +90.. مشروع متعب جديد؟

وصعد الاتحاد للمركز الثالث بعد الجولة السابعة فيما لم تلعب كل الفرق مبارياتها السبعة بعد.

وأشار أوباما "التسجيل في الوقت القاتل هدية من ربنا لأن (طعمه أحلى)". بحسب تعبيره، وتابع "أجتهد وأتوكل على الله ودائما لا يخذلني".

وأشار "أنا معار من الزمالك للاتحاد لمدة موسم وعودتي للزمالك في يد مجلس الإدارة. أقوم بدوري في الملعب فقط".

وأتم "أجتهد وحلم أي لاعب الانضمام لمنتخب ".

أوباما صاحب السعادة.. صعد بالاتحاد للمركز الثالث بهدف +90

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