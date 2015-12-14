زيزو: الحكم على بيسيرو يبدأ بعد 10 جولات

يؤمن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي أن الحكم على جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق يبدأ بعد مرور 10 جولات من عمر الدوري.

وقاد بيسيرو الأهلي حتى الآن في أربع مباريات بالدوري المصري فاز في ثلاث وخسر مرة واحدة فقط.

وتحدث زيزو للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"من الصعب الحكم على بيسيرو الآن".

وأضاف"أعتقد أن معسكر الإمارات ساهم في زيادة الانسجام بين كل عناصر الفريق كجهاز فني ولاعبين".

وأكمل"أعتقد أنه بعد مرور 10 جولات على الأقل من الدوري نستطيع الحكم على بيسيرو".

وأتم"يجب أن نعطيه فترة للعمل ويظهر خلالها كل إمكانياته حتى نستطيع الحكم عليه بشكل دقيق".