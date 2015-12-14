أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيزو: الحكم على بيسيرو يبدأ بعد 10 جولات

Google+ Print
زيزو: الحكم على بيسيرو يبدأ بعد 10 جولات زيزو: الحكم على بيسيرو يبدأ بعد 10 جولات

يؤمن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي أن الحكم على جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق يبدأ بعد مرور 10 جولات من عمر الدوري.

وقاد بيسيرو الأهلي حتى الآن في أربع مباريات بالدوري المصري فاز في ثلاث وخسر مرة واحدة فقط.

وتحدث زيزو للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"من الصعب الحكم على بيسيرو الآن".

وأضاف"أعتقد أن معسكر الإمارات ساهم في زيادة الانسجام بين كل عناصر الفريق كجهاز فني ولاعبين".

وأكمل"أعتقد أنه بعد مرور 10 جولات على الأقل من الدوري نستطيع الحكم على بيسيرو".

وأتم"يجب أن نعطيه فترة للعمل ويظهر خلالها كل إمكانياته حتى نستطيع الحكم عليه بشكل دقيق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع