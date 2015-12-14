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ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج‎

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ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج‎ ضبط 2.5 طن بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج‎

ضبط بنزبن 80 قبل بيعه في السوق السوداء – أرشيفية

 

قامت مديرية بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بحملات مكبرة، أسفرت عن ضبط كمية من المواد البترولية قدرها 2.5 طن بنزين 80 سولار مجمعة بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتحرر المحضرين الأول جنح دار السلام ضد مجهول لهروبه بمجرد رؤية الحملة الرقابية، والثاني جنح مركز طما ـ ضد “إبراهيم .أ.ر” وتم العرض على النيابة للتصرف.

وتم ضبط كمية من عبوات البويات بإجاملي نصف طن بويات ودهانات للحوائط مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار عدد 2 محل حدايد وبويات وتحرر المحضرين للمدير المسئول الأول بخيت .ج .ع ـ والثاني “أشرف م ع” ، كما تم تحرير عدد 45 محضر متنوع أسواق ومخابز ومحلات جزارة. وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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