بدء التحقيق في حادث انفجار «سيارة رأس شقير» بالغردقة

بدأت نيابة رأس غارب بالبحر الأحمر، الإثنين، التحقيق في حادث انفجار سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أثناء تواجدها برصيف ميناء رأس شقير بالغردقة، التابع لشركة بترول خليج السويس.

وقررت النيابة ندب خبراء المعمل الجنائي، لمعاينة السيارة، وبيان سبب الحريق، وسماع أقوال السائق، ومساعده المصابين في الحادث، وسماع أقوال مسؤولي الأمن بميناء رأس شقير.

أعلنت مصادر بشركة بترول خليج السويس برأس شقير «جابكو»، سيارات الاطفاء بالشركة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في سيارة نقل مواد بترولية، بعد انفجارها على رصيف الميناء البحري بالمنطقة، مؤكدة أن النيران لم تمتد لأي منشأة بالرصيف.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة المحترقة ليست تابعة للشركة، وأنها تابعة لإحدى شركات الخدمات بمدينة رأس غارب، وأن السائق ومساعده المصابين بحروق من غير موظفي شركة بترول خليج السويس، وتابعان للشركة مالكة السيارة النقل.

كان الرصيف البحري بميناء شركة بترول خليج الويس جابكو قد شهد مساء الاحد انفجار سيارة نقل محملة بمواد بترولي وأحدث الانفجار صوتًا هائلًا.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التابعة لشركة بترول خليج السويس لمنطقة الحادث، للسيطرة على الحريق قبل امتداده على رصيف الميناء، وتم ابلاغ الاجهزة الامنية بالحادث