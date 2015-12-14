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بالصور.. "اليوم السابع" يحتفل بالحاصلين على جوائز التحقيقات الصحفية

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بالصور.. "اليوم السابع" يحتفل بالحاصلين على جوائز التحقيقات الصحفية بالصور.. "اليوم السابع" يحتفل بالحاصلين على جوائز التحقيقات الصحفية
احتفلت "اليوم السابع" بالزملاء الذين حصدوا عددا من الجوائز الصحفية مؤخراً، وهم مصطفى يحيى وأسماء شلبى اللذين حصلا على المركز الأول فى جائزة المنظمة العربية للمرأة عن أفضل إنتاج إعلامى للمرأة العربية، وهو تحقيق استقصائى حول الختان وأضراره فى حياة كل من الرجل والمرأة.
>اليوم السابع -12 -2015

وفازت الزميلة هدى زكريا بجائزة أفضل تحقيق صحفى إلكترونى فى مسابقة "صحافة بلا تنميط" التى تنظمها مؤسسة "أكت" مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وبالتعاون مع لجنة المرأة بهيئة الأمم المتحدة، وذلك عن تحقيق حكايات من دفتر اللاجئات من نيران جنوب السودان إلى "عين شمس". الذى تناول حياة ومعاناة عدد من السيدات اللاجئات اللاتى قدمن إلى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ويُركز التحقيق على الظروف المعيشية الصعبة التى يتعرضن لها فى مصر.
>اليوم السابع -12 -2015

كما فاز الزملاء سهام الباشا وأحمد جمال الدين بجائزة "أريج" بعد حصولهما على المركز الثالث فى فئة الصحافة المكتوبة عن تحقيقهما الاستقصائى "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية"، الذى كشف عن بيع 15 مركز تحكيم دولى شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية مقابل مئات الجنيهات.
>اليوم السابع -12 -2015

شهد الاحتفال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير، ورئيس التحرير التنفيذى أكرم القصاص، ومديرو التحرير سعيد الشحات، وعادل السنهورى، وعصام شلتوت، بالإضافة لعدد من الزملاء بالمؤسسة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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