مصرع اثنين وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى صالح إبراهيم عبد الرحمن، 74 سنة من البحيرة، وصالح هلال إبراهيم، 40 سنة، من الإسكندرية، مصرعهما، إثر تصادم بين سيارة شرطة وأخرى ربع نقل على الطريق الدولى الساحلى قبالة قرية إبراهيم الدسوقى، للسرعة الزائدة ولوجد اصلاحات فى الطريق.

وأصيب أحمد على عبد المنعم، 39 سنة ضابط، من المنيا، بارتجاج فى المخ وكدمه بالصدر، ومصطفى رمزى على، 28 سنة ضابط شرطة، من دمنهور، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإبراهيم عبد المنعم السقا، 35 سنة، أمين شرطة من دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنصور حسن الشرقاوى 40 سنة، أمين شرطة مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى بلطيم المركزى، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.