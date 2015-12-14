أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع اثنين وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

Google+ Print
مصرع اثنين وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ مصرع اثنين وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ
لقى صالح إبراهيم عبد الرحمن، 74 سنة من البحيرة، وصالح هلال إبراهيم، 40 سنة، من الإسكندرية، مصرعهما، إثر تصادم بين سيارة شرطة وأخرى ربع نقل على الطريق الدولى الساحلى قبالة قرية إبراهيم الدسوقى، للسرعة الزائدة ولوجد اصلاحات فى الطريق.

وأصيب أحمد على عبد المنعم، 39 سنة ضابط، من المنيا، بارتجاج فى المخ وكدمه بالصدر، ومصطفى رمزى على، 28 سنة ضابط شرطة، من دمنهور، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإبراهيم عبد المنعم السقا، 35 سنة، أمين شرطة من دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنصور حسن الشرقاوى 40 سنة، أمين شرطة مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى بلطيم المركزى، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365