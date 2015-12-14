أمن جامعة القاهرة يسلم طالبين لقسم شرطة الجيزة لمحاولة الاعتداء على 3 طالبات

سلم أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، طالبين بكلية التجارة "عربى" لقسم شرطة الجيزة، وذلك بعد محاولة اعتدائهما على 3 طالبات بقسم "إنجليزى" بمحيط الباب الرئيسى للجامعة.

وكشف مصدر من أفراد الأمن الإدارى، أن الواقعة بدأت بتراشق لفظى بين الطلاب وطالبة، وذلك عندما حاول أحد الطلاب التحرش لفظيا بطالبة من بين 3 طالبات المذكورات، فردت الطالبة ردا أحرج الطالب الذى حاول التحرش بها لفظيا.

وأضاف فرد الأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطالب اعتدى لفظيا على الطالبة التى رفضت تحرشه بها ونعتها بأوصاف لا تليق، مما دفع الطالبة للجوء للأمن الإدارى الذى قام بدوره بتسليم الطالبين لقسم شرطة الجيزة، حيث حرر الطالبات الثلاث محضرا ضد الطالبين للاعتداء على زميلتهن.