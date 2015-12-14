أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى الرذيلة بالعجوزة

Google+ Print
حبس شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى الرذيلة بالعجوزة حبس شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى الرذيلة بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى ممارسة الرذيلة وأمرت النيابة بالتحفظ على ملابس داخلية وهواتف المتهمين ومبالغ مالية تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمرت النيابة بعرضهما على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم وإفادة النيابة بتقرير طبى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما كشفت التحريات استخدامهما صفحات التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطهما من أجل استقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال نشر صور لهم أثناء ارتدائهما ملابس حريمى ونشر مقاطع لجذب عملائهما من راغبى ممارسة الجنس المحرم، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب