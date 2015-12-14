حبس شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى الرذيلة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى ممارسة الرذيلة وأمرت النيابة بالتحفظ على ملابس داخلية وهواتف المتهمين ومبالغ مالية تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمرت النيابة بعرضهما على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم وإفادة النيابة بتقرير طبى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما كشفت التحريات استخدامهما صفحات التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطهما من أجل استقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال نشر صور لهم أثناء ارتدائهما ملابس حريمى ونشر مقاطع فيديو لجذب عملائهما من راغبى ممارسة الجنس المحرم، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.