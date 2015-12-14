حبس شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى الرذيلة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى ممارسة الرذيلة وأمرت النيابة بالتحفظ على ملابس داخلية وهواتف المتهمين ومبالغ مالية تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمرت النيابة بعرضهما على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم وإفادة النيابة بتقرير طبى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما كشفت التحريات استخدامهما صفحات التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطهما من أجل استقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال نشر صور لهم أثناء ارتدائهما ملابس حريمى ونشر مقاطع فيديو لجذب عملائهما من راغبى ممارسة الجنس المحرم، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.