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محامى عميد آداب الإسكندرية: واقعة تحرش خالد يوسف منذ سبتمبر الماضى

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محامى عميد آداب الإسكندرية: واقعة تحرش خالد يوسف منذ سبتمبر الماضى محامى عميد آداب الإسكندرية: واقعة تحرش خالد يوسف منذ سبتمبر الماضى
قال المحامى إيهاب ماهر، مقدم البلاغ ضد النائب خالد يوسف، إن واقعة تحرش المخرج خالد يوسف بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، منذ شهر سبتمبر الماضى ، وتابع:" لم نتقدم بالبلاغ خلال الانتخابات حتى لا يقال إنها معركة انتخابية".

وأضاف "ماهر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يتم سماع عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية حتى الآن، مشدداً على عدم وجود سوء نية فى تقديم البلاغ كون زوج المتحرش بها له سمعه دولية وشخصية مرموقة بالإضافة إلى عدم وجود خلافات مع "يوسف".

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