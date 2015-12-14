ضبط 3 أطنان حلوى مولد منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بالجيزة

تمكنت شرطة التموين والتجارة بالجيزة من ضبط صاحب مصنع لحيازته 3 أطنان من "حلوى المولد النبوى"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل طرحها بالأسواق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين بالجيزة تفيد بأن صاحب مصنع بنطاق محافظة الجيزة لصناعة الحلوى يعمل دون ترخيص ولا تتوافر لديه الاشتراطات الصحية، ويقوم بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى، مستخدمًا في عملية الإنتاج رواكد الأعوام السابقة وإعادة تدويرها وإدخالها في التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية غير معروفة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 3أطنان و45 كيلو حلوى المولد (سمسمية، ملبن، وفولية، جلوكوز، سكر، مسلى، لبن بودرة)، منتهية الصلاحية.

قدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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