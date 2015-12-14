جناح الجو ينقذ 30 شخصاً من الموت بعد حادث في رأس الخيمة

أصيب مساء اليوم 30 شخصاً من الجنسية الآسيوية بإصابات بين البسيطة والمتوسطة، بحادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق كدرا جنوب رأس الخيمة، نقلوا على اثرها لمستشفى مستشفى صقر برأس الخيمة، ومستشفى الذيد، والفجيرة بمساعدة جناح الجو التابع لشرطة رأس الخيمة ودبي.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بتعاون الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة والاستجابة السريعة في نقل مصابي حادث حافلة كدرا والتعامل الإيجابي المشترك في عملية نقل المصابين للمستشفيات، مما دل على احترافية اجهزة الشرطة وسرعة استجابتها في التعامل مع كل تفاصيل الحادث والذي أدى إلى عدم خسارة في الأرواح البشرية ولله الحمد كما أشاد بتعاون شرطة دبي.

وأوضح العقيد علي العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق كدرا بالمناطق الجنوبية لرأس الخيمة، ما أدى إلى اصابة 30 شخصاً من الجنسية الآسيوية بإصابات بين البسيطة والمتوسطة، وعلى الفور تحركت سيارات الشرطة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف الوطني، والدفاع المدني وجناح الجو في شرطة رأس الخيمة وجناح الجو في شرطة دبي.

وأضاف بعد التخطيط الأولي للحادث تبين أن قائد الشاحنة كان يسير في طريق فرعي وأراد الدخول على الطريق العام وبدون انتباه منه فتفاجأ بمرور حافلة الركاب أمامه، فحاول أن يتفادى الاصطدام بها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ليصطدم بالحافلة مباشرة في منتصفها، ما أدى إلى تدهورها وانقلابها، وقد أسفر الحادث عن إصابة 30 راكباً كانوا على متن الحافلة حيث تم نقل خمسة منهم عن طريق جناح جو شرطة رأس الخيمة إلى مستشفى صقر فيما نقل 10 مصابين الى مستشفى الذيد كما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفى الفجيرة بواسطة جناح الجو بشرطة دبي وسيارات الاسعاف الوطني والدفاع المدني وتم التأكد وبحمد الله من حالة جميع المصابين التي كانت بين البسيطة والمتوسطة.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة و قواعد المرور، وعدم السرعة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والانتباه أثناء القيادة تجنباً لمفاجآت الطريق، وتفادياً لوقوع الحوادث متمنياً السلامة للجميع.

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