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#قرعة_الأبطال – 3 أفراد يسعون للانتقام في قمة تشيلسي وسان جيرمان

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#قرعة_الأبطال – 3 أفراد يسعون للانتقام في قمة تشيلسي وسان جيرمان #قرعة_الأبطال – 3 أفراد يسعون للانتقام في قمة تشيلسي وسان جيرمان

دخل محمود كهربا جناح الزمالك ومنتخب في القائمة النهائية التي تضم خمسة أسماء للمنافسة على لقب أفضل موهبة صاعدة في القارة الإفريقية.

وحصد كهربا كأس مصر مع الزمالك في 2015 بعد انتقاله في الصيف الماضي قادما من إنبي في صفقة مثيرة.

وينافس كهربا الرباعي أزوبويكي أوكيشوكو (نيجيريا) وإيتيبو أوجينيكارو (نيجيريا) ودجيجوي ديارا (مالي) وزين الدين فرحات (الجزائر). (تعرف عليهم أكثر)

ويستعرض FilGoal.com ما حققه كهربا وكان سببا في ترشحه للمنافسة على لقب أفضل موهبة في القارة الإفريقية.

عاد كهربا من جراسهوبرز في ديسمبر 2014 إلى إنبي ولعب مع الفريق البترولي في الدوري المصري بداية من مارس 2015.

مع الزمالك

يحقق كهربا -21 عاما- مع الزمالك نتائج ممتازة كأفضل معدل تهديفي بين زملائه إذ سجل في أكثر من 50% من نسبة مبارياته.

ولعب كهربا مع الزمالك في النصف الثاني من 2015 14 مباراة في كل البطولات سجل ثمانية أهداف.

شارك في أربع مباريات بالدوري المصري سجل ثلاثة وأربعة مشاركات في كأس مصر دون أن يسجل ومباراة السوبر وسجل هدفا وخمس مباريات في إفريقيا سجل أربعة.

إذن معدل كهربا التهديفي هو الأفضل في مصر في الوقت الحالي إذا ما استبعدت مبارياته في كأس مصر.

مع إنبي

وقبل الانضمام للزمالك لعب كهربا مع إنبي 17 مباراة في الدوري المصري سجل ستة أهداف وصنع أثنين بداية من مارس 2015.

مع منتخب مصر

ولعب كهربا مع منتخب مصر الأول ست مباريات في 2015 شهدت تسجيله هدفا كان ضد تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1.

ولم يخسر إلا مباراة واحدة كانت أمام تشاد في تصفيات المونديال ذهابا بنتيجة 1-0. لكنه لعب الإياب في مباراة انتهت برباعية نظيفة.

وتأهل كهربا مع منتخب مصر الأوليمبي إلى بطولة الأمم الإفريقية.. كما شارك في بطولة إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو أساسيا في ثلاث مباريات بدور المجموعات وسجل هدفا.

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