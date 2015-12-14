Nicole Kidman: كنت وحيدة بعد Tom Cruise ولست نادمة عليه

فتحت Nicole Kidman للإعلام باب الكشف عن بعض تفاصيل زواجها وطلاقها من زوجها السابق Tom Cruise، إذ قالت: "كنت طفلة عندما تزوجت Tom، لكنني لست نادمة على الأمر".

هذا ما اعترفت به النجمة الشقراء في حوار مع صحيفة Evening Standard بعد 14 عاماً من انفصالها عن نجم سلسلة أفلام Mission Impossible، وأضافت: "احتراما لزوجي الحالي، أنا أميل إلى عدم مناقشة أيّ من ذلك الآن ... ".

تعرّفت نجمة فيلم Grace of Monaco إلى الممثل الشاب الوسيم Tom Cruise في فيلم Days of Thunder ووقعا سريعاً في الحب، ثم تزوّجا في عام 1990، عندما كانت Nicole في الـ 23 عاماً من العمر، بينما كان Tom في الـ28 من العمر. بعد وقت قصير من الزواج، قرّر الزوجان تبنّي طفلين،Connor و Isabella، التي تعلن زواجها السرّي بغياب والديها، و بعد 11 عاماً من الزواج، قرّر الثنائي الانفصال، وأنهيا زواجهما في عام 2001.

وقالت النجمة الأسترالية، التي تبلغ من العمر 48 عاماً اليوم، ودائماً في اللقاء المذكور، إنه بعد الطلاق من Tom Cruise، تراجع نجمها كممثلة، وكان وقتاً صعباً للغاية بالنسبة إليها، خصوصاً أنها شعرت بالوحدة في الحبّ وفي الفنّ، في الوقت نفسه. لكن لحسن الحظ عادت وعثرت على الحبّ مرة أخرى، وهذه المرة مع مغني موسيقى الريف Keith Urban، فتزوّجا في عام 2006 في أستراليا، ووصفت زواجها هذا بالمختلف عن زواجها الأول.

في وقت سابق من هذا العام تكلّمت Nicole عن عائلتها وزوجها إلى مجلة Vogue الأسترالية، وقالت إنها وزوجها ملتزمين ببعضهما البعض، وإن أولويتهما هي أن يكونا معاً، مشدّدة على أنها تعيش معه أجمل أيام حياتها.

أنجبت Nicole Kidman من زوجها الحالي طفلين هما: Sunday Rose و Faith.

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