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كيف روّج أيمن رضا الشائعات في بيروت، وعاد إلى دمشق؟

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الثلاثاء 15-12-2015 18:10

انتهى النجم والممثل السوري أيمن رضا من تصوير مشاهده في «أهل الغرام»، حيث أدّى دوراً محورياً بطريقته الخاصة التي أبرز فيها الملامح الكوميدية المرسومة للشخصية.
وشارك رضا في خماسية «يا جارة الوادي» (كتابة ممدوح حمادة وإخراج الليث حجّو)، بدور «أبو ياسين» مالك دكان بقالة في حي «شام» (أمل بوشوشة)، فيلعب دوراً أساسياً في بحث «يوسف» (عابد فهد) عنها.
وتميزت شخصية «أبو ياسين» بـلسانه الطويل، فيصبح كـ«إذاعة الحي»، التي تنشر الأخبار بـ«مملحة ومبهرة»، خاصة وأن إشاعة هي سبب دخول «يوسف» السجن، فيصير دور رضا رمزاً لمدى تأثير الشائعة، وانتقالها من دون حس بالمسؤولية.
وزادت مشاركة رضا في الخماسية من نسبة الكوميديا فيها، لا سيما أنها من كتابة حمادة الذي تميّز بنفسه الساخر، وحدة ملاحظته ورسمه للشخصيات.
وعاد رضا أمس السبت إلى دمشق؛ لمتابعة تصوير مشاهده في «خاتون» (تأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق)، حيث يجسد دور الحلاّق الطريف «أبو جبري».

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