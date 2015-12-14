نسرين طافش لسيدتي: محمد عساف يعبر عن معاناة الشباب الفلسطينيين

بتصريح حصري لموقع «سيدتي نت» قالت الفنانة نسرين طافش بأنها سعيدة بأن تكون من الداعمين للفنان محمد عساف بفيلمه «ياطير الطاير»؛ لأن عساف يعبر بهذا الفيلم عن معاناة وطموح الشاب الفلسطيني، الذي يعيش بأسوأ ظروف، ولكنه يقاوم ويحلم، ويحاول أن يصل لحلمه.

جديد نسرين طافش

وعن جديدها قالت طافش بأنها ستبدأ خلال أيام بتصوير دورها في العمل البدوي الكوميدي «طراويد»، الذي تلعب به دور البطولة إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما السورية، وهي تلعب دور «وضحة» ابنة شيخ القبيلة الجميلة، الذي يقع بغرامها كل من محيمد وطرواد، اعتبرت نسرين العمل جديداً من نوعه، ويقدم كوميدية بدوية جميلة.