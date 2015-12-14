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القبض على ممثلة مصرية في شبكة دعارة

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الإثنين 14-12-2015 18:57

ألقت مباحث الآداب في منطقة حدائق الأهرامات القبض على ممثلة مصرية تدعى "حنين" في دعارة.
وكانت الشرطة قد داهمت إحدى الشقق بعد إعداد كمين، حيث تم العثور على الممثلة بصحبة نساء أخريات، وكن عاريات تماماً في غرف النوم مع عدد من الرجال.
وبتفتيش الشقة تم العثور على عدد من المبالغ المالية التي حصلت عليها السيدات من الرجال راغبي المتعة الحرام، كما عثر على عدد كبير من قطع الملابس الداخلية وزجاجات من الخمور والأقراص المخدرة.
يذكر أنّ الممثلة حنين سبق وظهرت في ادوار هامشية في مسلسل "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام ومسلسل "هبة رجل الغراب" مع ايمي سمير غانم ومسلسل "ولي العهد"مع علا غانم وحمادة هلال.

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سيدتي

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