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كيف ردّ خالد يوسف على بلاغ أستاذ جامعي يتّهمه بالتحرّش بزوجته؟

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كيف ردّ خالد يوسف على بلاغ أستاذ جامعي يتّهمه بالتحرّش بزوجته؟ كيف ردّ خالد يوسف على بلاغ أستاذ جامعي يتّهمه بالتحرّش بزوجته؟

الإثنين 14-12-2015 19:26

تقدّم أستاذ جامعي وعميد إحدى الكليات ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج ونائب البرلمان خالد يوسف، متهماً إياه بالتحرش بزوجته أثناء ذهابها إلى مكتبه لعمل اختبار.
وقال المدّعي في بلاغه إنه حاول التحرش بزوجته بعد أن قال لها عبارات مديح عن جسدها، وسرق كارت الذاكرة من هاتفها المحمول.
خالد يوسف ردّ على هذا البلاغ عبر صفحة الحملة الانتخابية على فيس بوك قائلاً "رداً على ما نشر حول البلاغ المقدم ضدي أقول إنها محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحي وحصولي على شرف تمثيل الشعب".
وأضاف خالد :"حيث أن البلاغ قد قدم للنائب العام فسأتوجه إليه فور طلبي لأخذ أقوالي دون أن أتمسك بحصانتي البرلمانية لأنني على يقين أنني سآخذ حقي بالقانون واثبت كذب هذه الافتراءات".

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سيدتي