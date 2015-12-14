باشرت "سيدتي" بعرض الحلقات الخاصة من "منال العالم والنجوم في مطبخ سيدتي نت"، التي صوّرت بين بيروت ودبي. ويستضيف مطبخ "سيدتي نت" الشيف منال العالم إلى جانب 18 نجماً ونجمة من العالم العربي، في حلقات خاصة، سيتمّ عرضها تباعاً في مطبخ "سيدتي نت".

ونعرض اليوم الحلقة التي حلّت فيها النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة، وأعدت مع الشيف منال العالم الأرز البخاري بالدجاج، في تجربة هي الأولى من نوعها، تخوضها نيكول سابا أمام عدسات الكاميرا.

يمكنكم متابعة الحلقة على هذا الرابط: نيكول سابا نجمة الحلقة الأولى من "منال العالم والنجوم في مطبخ سيدتي نت".



ترقبوا حلقات شيقة من برنامج "منال العالم والنجوم في مطبخ سيدتي نت" مع يوسف الخال وديانا حداد وسوزان نجم الدين وأمل بشوشة وديانا كرزون وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام .