نسرين طافش لـ سيدتي نت : لا وقت لدي لـ محمد عساف

أكدت النجمة السورية نسرين طافش أنه لا دويتو غنائي يجمعها بالنجم محمد عساف وقالت نسرين في حديث خاص لـ سيدتي نت : " أنا متفرغة حالياً للتمثيل وللأعمال الدرامية ولدي العديد من المشاريع الدرامية التي اتفقت عليها مع شركة كلاكيت للإنتاج الفني .

وضحة في الطواريد

وأضافت نسرين أنها تستعد لتصوير أحد ادوار البطولة في مسلسل الكوميديا البدوي " الطواريد " حيث تؤدي شخصية وضحة الفتاة الجميلة جداً وهي ابنة زعيم القبيلة حيث تضع شروط محددة للعرسان الذين يتقدمون لخطبتها وكذلك تقف إلى جانب والدها في المشاكل التي تعترض القبيلة مما يولد الكثير من المواقف الكوميدية المضحكة .

في نادي الشرق و حرملك آغا

وأكدت نسرين أنها ستكون حاضرة مع شركة كلاكيت في عملين آخرين هما الجزء الثاني من مسلسل العراب – نادي الشرق مع المخرج حاتم علي ومسلسل التاريخ الشامي " حرملك آغا " للكاتب خلدون قتلان و الذي لم يحدد مخرجه بعد والذي سيمتد على تسعين حلقة .

اعتذرت عن خاتون

وقالت نسرين في حديثها لـ سيدتي نت أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " بسبب التزاماتها المسبقة وعدم قدرتها على تنسيق مواعيد التصوير وأنها تكن كل الحب و الاحترام لشركة غولدن لاين المنتجة للمسلسل .

وكانت الشركة المنتجة قد أصدرت بياناً صحافياً عن تصدي الفنانة كندة حنا لشخصية " خاتون " في المسلسل وبدأت الشركة بيانها بعبارة " بعد استبعاد الفنانة نسرين طافش عن الشخصية " لكن سرعان ما عادت الشركة المنتجة عن بيانها وأصدرت بياناً آخر أوضحت فيه أن استبعدت نسرين بعد اعتذارها بسبب ضغط جدول أعمالها وأن الشركة هي بمثابة بيت الفنانة نسرين طافش وأن أعمالاً قادمة ستجمع بينهما وأنها الابنة المدللة لغولدن لاين ولتعود نسرين و تؤكد الأمر أيضاً وعلى علاقتها المتينة مع الشركة .

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