خروج باسم ياخور من "ديو المشاهير" يرجّح فوز هذه المشتركة

مع خروج النجم السوري باسم ياخور من برنامج "ديو المشاهير"، بات واضحاً أن أسهم الممثلة لورين قديح باتت مرتفعة، إذ رجّح كثيرون استمرارها حتى الحلقات الأخيرة من البرنامج؛ هي التي عرفت كيف ترضي متطلبات برنامج يحتاج إلى الأكشن، أولاً وأخيراً، لجذب المشاهدين إلى متابعته. أما بالنسبة إلى باقي النجوم المشاركين في البرنامج، فليس لديهم ما يخسرونه، طالما أن مشاركتهم سلّطت عليهم الأضواء، وأضافت إلى نجوميتهم، وساهمت في الوقت نفسه بربحهم مبلغاً مادياً يتبرّعون به لإحدى الجمعيات الخيرية.

ضيوف الحلقة السادسة من البرنامج كانوا: ديانا حداد، وجو أشقر وماريتا الحلاني، وغريس خيري، والتي افتتحتها ديانا بأغنية "لقيتك والدنيا ليل" مع الممثلة رولا شامية، التي وجدها أسامة الرحباني أنها "ملكة على المسرح"، فيما وجدت منى أبو حمزة أنها منوّرة بطلّتها وغنائها، في وقت اعتبر طارق أبو جودة أنها تغنّي بثقة أكبر من الحلقات السابقة.

طوني عيسى غنّى مع جو أشقر، فوجد طارق أنّ طوني أبدع، وأكدّت منى أن صوته "بياخد العقل"، وهو متملّك من الحركة والصوت، وسمّاه أسامة "الأستاذ"، لأنه يدفع كلّ من يغني معه لأن "يضرب له حساب". بدوره، هنأ أسامة الرحباني وهبة طوجي بمناسبة عيد ميلادهما.

وسام صليبا غنّى مع ماريتا الحلاني "عايشة" لـ الشاب خالد. أسامة قال إنه وجد أنها أكثر مرة يجيد فيها الغناء، لأنه غنّى بالأجنبي، كما وجّه تحية لـ ماريتا وعاصي الحلاني، فيما وجدت منى ماريتا محترفة في الغناء، ورأت أن وسام غنّى "عايشة" بسلاسة. طارق قال لـ ماريتا: "ماريتا كسحتك"، فاتهمه أسامه بـ"تبييض الوجه" لكي يعطي عاصي لحناً. ثمّ اعتبر طارق أنها أفضل مرة يغنّي فيها وسام.

معزّ التومي غنّى مع ديانا حداد "ماس ولولي"، فرأت ديانا أنه يملك موهبة كبيرة. طارق أعطى معزّ "نعم" ووجده فظيعاً، ومنى اعتبرت أن طلبات أسامة تتحقق، ووجدت في معز"الشاب خالد" و"الشاب مامي". أسامة مدح غناءه، وطالبه بالتنويع في الإيقاع، كما لفت إلى أنّه أحبّ حركته على المسرح، فردّ معزّ: "المرة المقبلة سوف أحضر بالشورت".

الشيف أنطوان غنّى مع غريس فخري "ميّل يا غزّل"، وخلط كما العادة "الغناء مع الطبخ". أسامة طلب منه أغنية فيها أكل لكي يعطيه "نعم"، ومنى سألته عمّا تقول له أستاذة "الفوكاليز"، فردّ بأنه يتمرّن مرة أسبوعياً، وهي تقول له: "ماشي الحال"، وطلبت منه إعداد وليمة للفنانة نجاح سلام. طارق أعطاه "نعم" على الرغم من زعله منه.

باسم ياخور غنّى مع جو أشقر. باسم أحضر "كيك" بمناسبة عيد ميلاد أسامة، وكان نصيبه 3 "نعم" من أعضاء لجنة التحكيم.

إدوارد، الذي حضر مقلّداً شكل طارق أبو جودة مع "قبلة" على خده، غنّى مع ماريتا حلاني "أغاني" للراحلة داليدا، وهو كوكتيل يضمّ مجموعة من الأغاني المنوّعة. طارق أشاد بغناء إدوارد. منى وصفته بالمبدع؛ أما أسامة فطلب من الجميع الوقوف تحيّة له، كما أبدى أعجابه بهبة، خصوصاً في تقليده لشكل وحركة طارق أبو جودة.

شكران مرتجى غنّت مع ديانا حداد في ظهورها الثالث على المسرح. شكران ارتأت الاحتفال بـ طارق بما أنه الكلّ عايد أسامة، وقدّمت له هدية، كما قدّمت "زغرودة" لـ أسامة، الذي أعطاها "نعم". منى مدحت غناءها ووصفتها بـ" اللمّاحة والذكية". طارق أشاد بإحساسها وحضورها.

لورين قديح غنّت مع جو أشقر. طارق أعطاها "كلا"، لأنها رفضت تقبيله، فوصفها بـ "الخائنة"، وردّت عليه "انتهت علاقتنا". منى وجدت أنها مرتاحة بالغناء، فيما قال أسامة إن الكل تحسّن باستثناء الشيف أنطون، معتبراً أنها "ضائعة ومرتبكة"، فردّت بالقول: "فستاني ممزق من الوراء".

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