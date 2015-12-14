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بالفيديو.. الأرصاد: تحسن الطقس نسبيا غدا.. وعدم استقرار الجو بدءا من الأربعاء

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بالفيديو.. الأرصاد: تحسن الطقس نسبيا غدا.. وعدم استقرار الجو بدءا من الأربعاء بالفيديو.. الأرصاد: تحسن الطقس نسبيا غدا.. وعدم استقرار الجو بدءا من الأربعاء
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البلاد ستشهد تحسنًا مؤقتًا نسبيًا غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن حالة عدم الاستقرار يبدأ تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء حتى مساء الخميس، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب على هذه المناطق، فتكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والبحر المتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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مصر 365

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