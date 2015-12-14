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بالفيديو.. الإفتاء: قوافل تجوب العالم شرقاً وغرباً لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام

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بالفيديو.. الإفتاء: قوافل تجوب العالم شرقاً وغرباً لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام بالفيديو.. الإفتاء: قوافل تجوب العالم شرقاً وغرباً لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام
قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، إن مرصد الإفتاء عبارة عن مبادرة أنشأها فضيلة المفتى بـ10 لغات لرصد أى فتاوى تكفير أو تطرف، مضيفاً أنه يتم استهداف الرد على الجماعات المتطرفة على مواقعها الإلكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المرصد يسعى لتوعية الشباب المسلم بوسطية الإسلام وحمايته من التطرف، لافتاً إلى أنه سيتم غدًا تأسيس أول تجمع للإفتاء من كل دول العالم بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أن هناك إجماعا على دور الريادى ووسطية الإسلام فيها وفى دار الإفتاء المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم قوافل تجوب العالم شرقاً وغرباً لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.

وأشار مستشار مفتى الجمهورية، إلى أن الهيئات الدولية ومراكز صناعة القرار فى العالم تعتمد دار الإفتاء المصرية كمرجعية للإسلام الوسطى، مؤكداً أنه لمواجهة الأفكار المتطرفة فى أوروبا سيتم إنشاء أكاديمية تعلم أئمة الغرب الإسلام الوسطى.


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