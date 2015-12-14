مجلس الوزراء يقرر صرف1000 جنيه بدل لوعاظ الأزهر أسوة بأئمة الأوقاف

أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر اليوم قرارا رقم 3298 لسنة 2015 بصرف مبلغ 1000 جنيه شهريا، لوعاظ وأئمة الأزهر، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2016.

وهنأ وكيل الازهر الوعاظ على مساواتهم بوعاظ الأوقاف، وقال "فليعلموا أن هذا البدل مشروط بتنفيذ الخطب والدروس التى يكلفون بها وبالزى الرسمى ولن يستفيد بها من يخالف ذلك مؤقتا أو بشكل نهائى".

وكان شومان أعلن أنه سيتم مساواة الوعاظ بالأزهر بالزيادة التى أقرها مجلس الوزراء لأئمة وزارة الأوقاف.