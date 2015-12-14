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تداول صور إطلاق حزم ضوئية من برج ساعة الحرم المكى احتفالاً بالمولد النبوى

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تداول نشطاء على مواقع التواصل، احتفال المملكة العربية بالمولد النبوى الشريف بإضاءة برج ساعة الحرم المكى بحزم ضوئية وأنوار بارتفاعات شاهقة.

وتعد ساعة مكة المكرمة أطول ساعة فى العالم بطول 40 متراً، وارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض، وتتم إضاءة 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة، تصل إلى ما يزيد عن 10 كيلومترات نحو السماء، وتبلغ قوة كل حزمة ضوئية 10 كيلووات.

وتعلو الساعة برج بارتفاع 601 متر، وهو ثانى أطول بناء فى العالم بعد برج خليفة فى دبى، فيما يصل ارتفاع الساعة من قاعدتها إلى أعلى نقطة فى قمة الهلال 251 متراً.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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