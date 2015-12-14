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لوحة"طفل معه جيشه وطفل فقد جيشه" على بوابات إسكندرية الأكثر تداولا بمواقع التواصل

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لوحة"طفل معه جيشه وطفل فقد جيشه" على بوابات إسكندرية الأكثر تداولا بمواقع التواصل لوحة"طفل معه جيشه وطفل فقد جيشه" على بوابات إسكندرية الأكثر تداولا بمواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتة مُعَلَّقَة أعلى بوابات الإسكندرية على الطريق الصحراوى، يظهر فى نصفها الأيمن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبجواره الطفل وقت افتتاح قناة السويس الجديدة، ومكتوبًا عليها: "طفلٌ معه جيشه"

ويظهر فى النصف الأيسر من اللافتة، صورة الطفل السورى "إيلان الكردى" الذى غرق أثناء محاولة الهرب مع أسرته من جحيم الحرب فى بلاده وكُتِبَ عليها "طفلٌ فقد جيشه"

وشارك رواد موقع "تويتر" الصورة بشكل كبير، ليدخل هاشتاج "بوابات الطريق الصحراوى" ضمن الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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