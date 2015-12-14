لحواء.. علامات تدل على إصابتك باضطراب الهرمونات أهمها قلة النوم وحب الشباب

عدم التوازن الهرمونى من المشاكل التى يمر بها الكثيرون، ولكن تتعرض له المرأة أكثر من الرجل، وهناك علامات يمكن من خلالها التعرف على اضطراب الهرمونات.

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، فتوجد علامات تدل على وجود الاضطراب الهرمونى عند المرأة، والتى تؤثر على وظائف الجسم الحيوية، ومن أكثر العلامات شيوعا والتى تدل على اضطراب الهرمونات، انقطاع الطمث.

وبحسب التقرير فإن من العوامل التى تساعد على اضطراب الهرمونات، نمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائى غير المتناسق مما ينتج عنه اضطراب وتذبذب فى الهرمونات، مشيرا إلى أن من العلامات الشائعة بين النساء التى تدل على اضطراب الهرمونات، تقلب المزاج وسرعة الانفعال وقد تظهر هذه العلامات فى النساء بعد انقطاع الطمث.

>ومن العلامات التى تظهر على المرأة وتكون دليلا على اضطراب الهرمونات، عدم القدرة على النوم بشكل سليم، وهذا قد يحدث بشكل ملحوظ بين النساء قبل الدورة الشهرية، مما يكون دليلا على وجود انخفاض حاد فى هرمون البروجسترون، وهو الهرمون الذى يساعد على الاسترخاء وعند نقصه ينتج عنه القلق والتوتر، فإذا أصبحت هذه العلامة مستمرة لفترة طويلة فيجب استشارة الطبيب.

وحسبما جاء فى التقرير فإن عددا كبيرا من النساء لم يظهر لديهن حب الشباب فى سن المراهقة، وعند حدوث خلل بالهرمونات تتأثر الغدد الدهنية التى تساعد على ظهور حب الشباب، بسبب ارتفاع مستويات الأندروجينات (الهرمونات الذكرية)، فعندما يكون هناك ارتفاع بالهرمونات الذكرية فى الجسم، يسبب ذلك ظهور حب الشباب، لذا عند ظهورها بشكل مستمر يجب متابعة الطبيب المختص.

وأشار التقرير إلى أنه من العلامات التى تدل على اضطراب الهرمونات أيضا، الشعور بالصداع النصفى أو الصداع العادى وبالأخص أثناء فترة الطمث مما يدل على عدم التوازن الهرمونى، ومن العلامات أيضا زيادة الوزن المفاجئ، وهذا دليل على خلل بالغدة الدرقية، لأن وجود قصور بها ينتج عنه بطء التمثيل الغذائى، مما يؤدى لزيادة الوزن مع ظهور أعراض اخرى كالشعور بالتعب باستمرار.

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