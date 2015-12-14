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بالصور..رئيس جامعة المنصورة يتفقد المستشفى التعليمى لكلية الطب البيطرى بشها

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بالصور..رئيس جامعة المنصورة يتفقد المستشفى التعليمى لكلية الطب البيطرى بشها بالصور..رئيس جامعة المنصورة يتفقد المستشفى التعليمى لكلية الطب البيطرى بشها
زار الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة المستشفى التعليمى لكلية الطب البيطرى بشها، لعقد لقاء مع مجلس الكلية وحضور ندوة عن أمراض الدواجن والثروة الحيوانية، بحضور الدكتور نبيل أبو هيكل عميد الكلية والدكتور جهاد رمضان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل التابعى وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتور كامل أبو العزم أستاذ ورئيس قسم الدواجن.

وأشار الدكتور نبيل أبو هيكل أن الكلية تقدم دورا كبيرا وهاما لخدمة المجتمع، كما تعمل الكلية على دراسات هامة لتوفير اللحوم والأسماك لتأمين الغذاء وزيادة الإنتاج والتى تتوافق مع توجيهات السيد الرئيس، كما يعمل البحث العلمى التطبيقى على الوصول لنتائج تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية وبالتالى الوصول لمنتج أقل فى السعر، وتم عمل ندوات مشتركة بين كلية الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية للتعريف بالأمراض المعدية والمنتشرة مؤخرا .

وأكد الدكتور محمد القناوى خلال اجتماعه بمجلس الكلية، أننا نمر بمرحلة تتطلب المزيد من العمل الجاد، وجميعنا يمتلك الروح الوطنية للعمل من أجل بناء هذا الوطن، ويجب أن نعمل جميعا بروح الفريق وأن نجتمع لتحديد المشكلات ووضع تصور وخطط لحل هذه المشكلات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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