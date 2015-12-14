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بلاغ يتهم 50صفحة على«الفيس بوك» بقلب ‎نظام الحكم

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بلاغ يتهم 50صفحة على«الفيس بوك» بقلب ‎نظام الحكم بلاغ يتهم 50صفحة على«الفيس بوك» بقلب ‎نظام الحكم

أرشيفية

قدم ياسر ماجد أبوالوفا، المحامي بالغردقة بلاغا للمستشار اسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الاحمر ضد أدمن 50 صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتهم فيه أصحاب ومؤسسي هذه الصفحات بالسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر والعنف وإحداث فوضى في البلاد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وطالب باغلاق هذه الصفحات وضبط مسؤوليها.

وتضمن البلاغ إن هذه الصفحات تدعو للتظاهر يوم 25 يناير المقبل لإسقاط النظام، وتم ارفاق عناونين الصفحات المنشوره والمحرضه في بلاغه،وبدات النيابة فحص ما جاء في البلاغ لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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