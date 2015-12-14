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مساعد وزير الداخلية ينفي إلغاء ندوة لـ«الأسواني» بالإسكندرية

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مساعد وزير الداخلية ينفي إلغاء ندوة لـ«الأسواني» بالإسكندرية مساعد وزير الداخلية ينفي إلغاء ندوة لـ«الأسواني» بالإسكندرية

اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام

نفي اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، قيام الوزراء بإلغاء ندوة للكاتب علاء الأسواني في محافظة الأسكندرية.

وأكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «جملة فعلية» على قناة دريم، أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر.

وأضاف عبدالكريم، أن الوزارة أصدرت بيانا رسميا بعد تردد الكثير من الأنباء بقيام الوزارة بإلغاء الندوة، مشددا على أن الداخلية لا تتدخل في الندوات أو تلغيها، قائلا: “الكلام دا ماعدش موجود.. واللى عايز يعمل ندوة بيعملها”.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الوزارة مستعدة لتأمين احتفالات 25 يناير القادم، قائلا: “طالما الشعب المصري بخير وعنده وعي وإرادة، وإن عندها شعب وشرطة وجيش يحموها ماحدش يقدر يعمل حاجة”، مضيفا أن التأمين سيجري مثل السنوات السابق.

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