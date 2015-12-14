الحكومة الليبية توافق على تدريب 3000 عنصر أمنى فى الإمارات

> أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين، أنها وافقت لوزارة الداخلية، بإجراء التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة "إس بى كي" القابضة الإماراتية، لتدريب 3000 عنصر من الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 146 مليونا و500 ألف دولار.

وقالت الحكومة فى قرارها اليوم، إن تدريب العناصر الأمنية من وزارة الداخلية سيجرى على ست مجموعات، عدد كل مجموعة (500) عنصر ولمدة ثلاثة أشهر للمجموعة الواحدة، بقيمة إجمالية قدرها 146 مليونًا و500 ألف دولار، وذلك حسب السيولة المتاحة لدى وزارة المالية والتخطيط.

ويتضمّن القرار تشكيل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع الشركة الإماراتية، برئاسة المقدم عادل جمعة خالد، على أن تتبع اللجنة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (68) من لائحة العقود الإدارية.

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