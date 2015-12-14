مصر تشارك فى تنصيب رئيس "غينيا كوناكرى"

شارك السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، موفدًا لتمثيل رئيس جمهورية مصر العربية فى مراسم إعادة تنصيب رئيس جمهورية غينيا كوناكرى ألفا كوندى، لمدة رئاسته الثانية خلال السنوات الخمس القادمة.

ونقل السفير محمد إدريس تحيات وتمنيات رئيس مصر إلى شقيقه الغينى، مؤكداً حرص مصر على أن تكون شريكة لغينيا كوناكرى، ولأشقائها فى أفريقيا، فى مواجهة تحديات التنمية بالقارة، وقضايا السلم والأمن، المرتبطة عضويًا كل بالأخرى.

وأجرى السفير إدريس عددًا من المقابلات مع كبار المسئولين بجمهورية غينيا كوناكرى لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن مصر لا تكتفى بدورها التاريخى فقط فى قارتها الأفريقية، لاسيما دورها فى تحرر واستقلال غينيا كوناكرى والعلاقات القوية التى ربطت بين الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سيكو توريه، ولكنها تتطلع إلى تعزيز دورها المستقبلى مع غينيا وفى القارة، مشيراً إلى أن مصر تحدثت فى قمة تغير المناخ بباريس باسم أفريقيا، كما ستتحدث خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن مدافعة عن مصالح القارة الأفريقية.