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الولايات المتحدة :الانتخابات البلدية السعودية حدث تاريخى

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الولايات المتحدة :الانتخابات البلدية السعودية حدث تاريخى الولايات المتحدة :الانتخابات البلدية السعودية حدث تاريخى

> رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جون كيربى اليوم الاثنين بالانتخابات البلدية واصفا اياها بـ"الحدث التاريخى"، وقال كيربى " نهنئ الرجال والنساء فى جميع انحاء السعودية الذين فازوا بمقاعد ونشيد بعدد النساء اللاتى ترشحن فى الانتخابات والبالغ عددهن نحو الف ".

واضاف " مشاركة المرأة يمثل خطوة هامة للأمام فى السعودية صوب عملية انتخابية اكثر شمولا سوف تضمن تمثيل كل المواطنين فى حكومة عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام المواطنين السعوديين"، كانت اللجان المحلية للانتخابات البلدية السعودية قد اعلنت فى وقت سابق اليوم الاثنين أن المرأة تمكنت من حصد 19 مقعداً فى أول مشاركة لها فى الانتخابات البلدية التى جرت اول امس السبت كناخبة ومنتخبه .

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أعلن الليلة الماضية عن مشاركة 702542 ناخباً وناخبة بنسبة 4ر47 بالمئة من إجمالى المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2106 مرشحاً ومرشحة.

وأدلت 106 آلاف ناخبة بأصواتهن من أصل 130 ألف ناخبة مسجلة، أى ما يقرب من 82 بالمئة، فى حين أدلى حوالى 600 ألف ناخب بأصواتهم من أصل 35ر1 مليون ناخب مسجل، وبنسبة 44 بالمئة .

وبلغ العدد النهائى لإجمالى المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية فى دورتها الثالثة 6917 مرشحاً ومرشحة منهم 5938 مرشحاً و979 مرشحة.
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مصر 365

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