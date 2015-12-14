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عباس يجرى تعديلا وزاريا ثانيا على حكومة الوفاق الفلسطينية

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عباس يجرى تعديلا وزاريا ثانيا على حكومة الوفاق الفلسطينية عباس يجرى تعديلا وزاريا ثانيا على حكومة الوفاق الفلسطينية

> أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا على حكومة الوفاق الفلسطينية هو الثانى منذ نهاية أغسطس الماضى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن التعديل الجديد شمل تعيين ثلاثة وزراء أدوا اليمين القانونية أمام عباس فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس رامى الحمد الله، وذكرت الوكالة أن الوزراء الجدد هم: على أبو دياك وزيرا للعدل، وإيهاب بسيسو وزيرا للثقافة، وإبراهيم الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وكان وزير الشئون الاجتماعية السابق فى حكومة الوفاق شوقى العيسة أعلن فى 20 أكتوبر الماضى تقديم استقالته من الحكومة، وهذا ثانى تعديل يجريه عباس على تركيبة حكومة الوفاق التى تشكلت مطلع يونيو 2014 بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" الإسلامية.

وجرى التعديل الأول فى 31 أغسطس الماضى وشمل خمسة حقائب وزارية،وفى حينه رفضت حركة "حماس" التعديل الوزارى ووصفته بأنه "خطوة أحادية من عباس وانقلاب على اتفاق المصالحة".
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مصر 365

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