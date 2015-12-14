خبير أمنى عراقى:تركيا تريد إنشاء قاعدة عسكرية فى مدينة "بعشيقة" العراقية

قال أحمد الشريفى، الخبير الأمنى العراقى، إن القوات التركية المتوغلة فى الداخل العراقى تريد إنشاء قاعدة عسكرية فى مدينة "بعشيقة" القريبة من مدينة الموصل، للسيطرة على المحور الاستراتيجى بالمنطقة، سواء كان البرى، أو خطوط الطاقة التي تربط الموصل بـ "الرقة".

وأضاف "الشريفى"، خلال مداخله هاتفية لشاشة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي سفيان ثابت، أن مسالة الانسحاب التركى من الأراضى العراقية هو التفاف من جانب الإدارة، وتحويل القوات التركية فقط إلى مكان آخر داخل الأراضى العراقية.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أنه لم يوجد اتفاق بين الجانبين التركى والعراقى بشأن استمرار وجود القوات التركية داخل الأراضى العراقية، لأن الاتفاق كان على إدخال مدربين بزي مدنى وليس على قوات قتالية، والتأسيس لقاعدة ثابتة.

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