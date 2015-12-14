تعيين مدير جديد لفرع شركة أتوبيس الوجه القبلى بالوادى الجديد

أصدر المهندس حسن حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة، قرارا بتكليف محمد محيى الدين عرفات مديرا لفرع الشركة فى الوادى الجديد، ونقل إبراهيم سامى المدير السابق إلى إدارة التفتيش.

كما شمل القرار تكليف صبحى سيد يوسف مديرا لفرع الداخلة، كما تم الإبقاء على المحاسب عادل عدلى مدير لفرع الخارجة، وذلك فى إطار تحسين مستوى الأداء الإدارى بالشركة بعد تكرار أعطال أتوبيسات الفرع.

وأكد حلمى، أن الشركة تولى فرع الوادى الجديد اهتماما خاصا، نظرا لظروف المحافظة النائية وتحرص على توفير كافة الخدمات بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، حيث تم دعم فرع الشركة بـ9 أتوبيسات جديدة بينهم 4 سيارات خدمة رجال الأعمال.